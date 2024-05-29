نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هلال شهر ذي الحجة يتراءى الخميس المقبل.. موعد عيد الأضحى 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عيد الأضحى 2024: العد التنازلي يبدأ.. هلال شهر ذي الحجة يتراءى الخميس المقبل

أعلن معهد الفلك الدولي أن استطلاع هلال شهر ذي الحجة سيجرى يوم الخميس 6 يونيو، وقد يتحدد على إثره بداية الشهر يوم الجمعة 7 يونيو أو السبت 8 يونيو، مما يعني أن عيد الأضحى سيكون يوم الأحد 16 يونيو أو الإثنين 17 يونيو.

وأوضح معهد الفلك أن القمر سيغيب بعد غروب الشمس بفارق دقائق قليلة في معظم مناطق العالم الإسلامي يوم الخميس 6 يونيو، مما يجعل من المحتمل أن تبدأ العديد من الدول شهر ذي الحجة يوم الجمعة 7 يونيو، ليكون عيد الأضحى يوم الأحد 16 يونيو.

تفاصيل مكوث الهلال في السماء



- في مكة المكرمة، سيبقى الهلال الجديد في السماء لمدة 11 دقيقة بعد غروب الشمس.

- في القاهرة، سيبقى الهلال لمدة 18 دقيقة بعد غروب الشمس في يوم الرؤية.

- في محافظات مصر، تتراوح مدة بقاء الهلال في السماء بين 12 و20 دقيقة.

- في العواصم والمدن العربية والإسلامية، تتراوح مدة بقاء الهلال بين 1 و28 دقيقة بعد غروب الشمس.

- في كوالالمبور وجاكرتا، سيغرب القمر قبل غروب الشمس بـ9 و14 دقيقة على التوالي.

نتائج رصد هلال شهر ذي الحجة



أشار معهد الفلك الدولي إلى أن أقل مدة مكوث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كانت 29 دقيقة، وأقل عمر هلال أمكنت رؤيته كان 15 ساعة و33 دقيقة. وأوضح أن رؤية الهلال تعتمد على عوامل متعددة مثل بعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت الرصد، وليس فقط على مدة مكوثه وعمره.

أول أيام عيد الأضحى 2024



طبقًا للحسابات الفلكية التي أجراها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، ستوافق غرة شهر ذي الحجة لعام 1445 هجري يوم الجمعة 7 يونيو 2024، وبالتالي سيكون أول أيام عيد الأضحى فلكيًا يوم الأحد 16 يونيو 2024.

إجازة عيد الأضحى 2024 للموظفين والطلاب



- يوم السبت 15 يونيو 2024: وقفة عرفات

- يوم الأحد 16 يونيو 2024: أول أيام عيد الأضحى

- يوم الاثنين 17 يونيو 2024: ثاني أيام عيد الأضحى

- يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024: ثالث أيام عيد الأضحى

- يوم الأربعاء 19 يونيو 2024: رابع أيام عيد الأضحى