نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس “الأعلى للإعلام” يلتقي نائب ملك البحرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأربعاء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب ملك البحرين، ولي العهد، مع وزراء الإعلام العرب.

وأعرب نائب ملك البحرين، عن أهمية الإعلام، ودوره البارز في دعم الجهود التنموية على مُختلف الأصعِدة، مؤكدًا أنه رافدٌ هام في مسار تعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم، لما يحمله من مسؤولية كبيرة نحو مختلف القضايا والتحدّيات، عبر نقل الرسائل البنّاءة، وتكريس قيم المصداقية والموضوعية.

وأشار الأمير سلمان، إلى أهمية مواصلة تعزيز أوجه التعاون الإعلامي العربي، بما يدعم مسيرة النمو والتطوير في الدول العربية، ويحقق تطّلعات أبنائها، ودلك تماشيًا مع رؤى قادة الدول العربية.

وعبّر نائب الملك، عن تحياته للزعماء العرب، مشيدًا بنجاح القمة العربية التي انعقدت مؤخرًا في البحرين، مؤكدًا أهمية تبنّي الإعلام للقرارات الصادرة عنها، وأن تتكاتف الجهود لنقل الصورة الحقيقية إلى الرأي العام العربي والدولي.