نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفاظًا على البيئة.. 23 مجزرا جاهزا لاستقبال المواطنين خلال عيد الأضحى مجانا بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة، عن فتح المجازر بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تحفيزًا لهم على ذبح الأضاحى بالمجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، على أن يقوم صاحب الذبيحة بإصطحاب الجزار الخاص بها.

وتشمل المجازر التى قررت محافظة الجيزة فتحها بالمجان للمواطنين ما يلي:

1- مجزر المنيب بشارع المدبح.

2- مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق.

3- مجزر منشأة القناطر بشارع السوق.

4- مجزر وردان فى قرية وردان بمنشأة القناطر.

5- مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية.

6- مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم.

7- مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية.

8- مجزر ناهيا بالمريوطية.

9- مجزر البدرشين بمدينة البدرشين.

10- مجزر الحوامدية بمنطقة السوق.

11- مجزرى سقارة بالبدرشين.

12- الشوبك الغربي بالبدرشين.

13- مجزر مدينة العياط.

14- مجزر المتانيا بالعياط.

15- مجزر الصف بالصف.

16- مجزر أطفيح بشارع السوق.

17- مجزر القبابات بأطفيح.

18- مجزر البرمبل بأطفيح.

19- مجزر الباويطى بالواحات البحرية.

20- مجزر منديشة بالواحات البحرية.

21- مجزر الزبو بالواحات البحرية.

22- مجزر دينا "مجزر خاص" بطريق مصر إسكندرية الصحراوى بالكيلو 72.

23- مجزر البشاير "مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوى منطقة ريجوا.

وشدد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، على مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، تأكد من جاهزية كل المجازر لفتحها بالمجان خلال عيد الأضحى لتلاشي الذبح بالشوارع حفاظا على البيئة إلى جانب تواجد الأطباء البيطريين بتلك المجازر للكشف على الذبائح لضمان سلامة لحومها، وذلك دون مقابل.

كما أهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بالذبح داخل المجازر لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادين.