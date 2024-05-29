نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة توفر فرص عمل برواتب مجزية.. تعرف على الشروط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن توافر فرص عمل بإحدى الشركات الخاصة، وذلك بمزايا تشمل تأمين صحي واجتماعي.

وأشار الجهاز إلى أن الوظائف المطلوبة، تشمل: (فني سيارات – ميكانيكي سيارات – كهربائي سيارات – فني غسيل سيارات – فني تشطيبات – فني كهرباء وتكييف – عامل نظافة – سائق مندوب رخصة مهنية – مندوب موتوسيكل).

وأوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة شروط التقديم على الوظائف المطلوبة، على النحو الآتي: (المؤهل من دبلوم – السن من 25 حتى 40)، مشيرة إلى أن مزايا التقديم تشمل: (زيادة سنوية – حوافز شهرية – تأمين اجتماعي وصحي – بدل انتقال – وقت إضافي).

وأشار الجهاز إلى أنه يمكن للراغبين في الاستفسار عن الوظائف المطلوبة التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198"، علمًا بأن عنوان الجهاز: 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني.

يُذكر أن وزارة العمل أعلنت مؤخرًا تلقيها طلبات من 45 شركة قطاع خاص في 9 محافظات لديها 2772 وظيفة متوفرة، في عدد من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعى.