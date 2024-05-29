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محافظة الجيزة توفر فرص عمل برواتب مجزية.. تعرف على الشروط

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أحمد جودة - القاهرة - كشف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن توافر فرص عمل بإحدى الشركات الخاصة، وذلك بمزايا تشمل تأمين صحي واجتماعي.

وأشار الجهاز إلى أن الوظائف المطلوبة، تشمل: (فني سيارات – ميكانيكي سيارات – كهربائي سيارات – فني غسيل سيارات – فني تشطيبات – فني كهرباء وتكييف – عامل نظافة – سائق مندوب رخصة مهنية – مندوب موتوسيكل).

وأوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة شروط التقديم على الوظائف المطلوبة، على النحو الآتي: (المؤهل من دبلوم – السن من 25 حتى 40)، مشيرة إلى أن مزايا التقديم تشمل: (زيادة سنوية – حوافز شهرية – تأمين اجتماعي وصحي – بدل انتقال – وقت إضافي).

وأشار الجهاز إلى أنه يمكن للراغبين في الاستفسار عن الوظائف المطلوبة التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198"، علمًا بأن عنوان الجهاز: 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني.

يُذكر أن وزارة العمل أعلنت مؤخرًا تلقيها طلبات من 45 شركة قطاع خاص في 9 محافظات لديها 2772 وظيفة متوفرة، في عدد من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعى.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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