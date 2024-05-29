جامعة حلوان تبحث تطوير كلية التكنولوجيا والتعليم مع نائب مجلس النواب

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل رئيس جامعة حلوان، اليوم الأربعاء، الدكتور محمد السيد سليمان، نائب مجلس النواب وأمين مجلس جامعة بدر بكلية التكنولوجيا والتعليم، في زيارة رسمية لكلية التكنولوجيا والتعليم بالجامعة. كان في استقبالهم الدكتور إبراهيم لطفي، عميد الكلية، والدكتور وائل إبراهيم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ ياسر السيد، أمين الكلية، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس.

خلال اللقاء، أشار الدكتور قنديل إلى التحديات التي تواجه خريجي التعليم التكنولوجي، حيث يسعى هؤلاء إلى المساواة بخريجي كليات الهندسة. واستعرض قنديل إمكانيات كلية التربية قسم التعليم الصناعي، التي ضُمت حاليًا إلى كلية التكنولوجيا والتعليم، مشيرًا إلى البرامج المتميزة بها، مثل صناعة الحلي، الأثاث، المنسوجات، الملابس، والتشييد والبناء. كما تطرق إلى الإمكانيات البشرية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالكلية.

من جانبه، اقترح الدكتور سليمان تغيير اسم الكلية إلى "تكنولوجيا الصناعة"، تماشيًا مع احتياجات الدولة، وأشاد بإمكانيات الكلية وكيفية استغلالها الأمثل لصالح الجامعة والمجتمع. كما أعلن عن موافقة مجلس النواب على إنشاء أول نقابة تضم التكنولوجيين، مشددًا على أهمية إمكانيات الكلية والبرامج الجديدة بها، واقترح إمكانية وجود اختبارات للقبول بالكلية.

قدّم الدكتور ياسر فتوح، المدرس بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات ومدير الوحدة الإنتاجية بالكلية، عرضًا تقديميًا شاملًا عن مرافق الكلية، شمل الورش والمعامل وقاعات التدريس والمدرجات والمكتبة. وأوضح الأقسام الخمسة بالكلية، وهي: تكنولوجيا الكهرباء، التبريد والتكييف، السيارات والجرارات، الإنتاج، والإلكترونيات. بالإضافة إلى البرامج التكنولوجية الجديدة مثل تكنولوجيا الميكاترونيكس، تكنولوجيا السيارات الهجين، وبرنامج تأهيل المعلمين.

وأكد الدكتور إبراهيم لطفي على وجود اختبارات للقبول في البرامج، مشيرًا إلى اشتراك الكلية في مسابقات عالمية، منها مسابقة التغيرات المناخية التي ينظمها المجلس البريطاني بالتعاون مع جامعة أوكسفورد بروكس، حيث حصلت الكلية على المركز الخامس.

في ختام اللقاء، تفقد الضيوف مباني الكلية، حيث أعلن رئيس الجامعة عن بحث التعاون لعمل شراكة أجنبية مع الكلية قريبًا، مما يعزز من مكانتها الأكاديمية والتكنولوجية.