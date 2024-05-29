سلطة الطيران المدني تستضيف دورة تدريبية مُتخصصة في مجال إدارة المخاطر وتقييم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 07:28 مساءً - في إطار التنسيق والتعاون الدائم بين وزارة الطيران المدني والمنظمة الدولية للطيران المدني(إيكاو)، استضافت سلطة الطيران المدني دورة تدريبية متخصصة في مجال إدارة المخاطر وتقييم التهديدات الأمنية للعاملين من مختلف الجهات الأمنية في قطاع الطيران المدني، حيث أقيمت الدورة التدريبية بالتعاون المكتب الإقليمي لمنظمة الإيكاو بمنطقة الشرق الأوسط.

هذا وقد افتتحت الدورة التدريبية بحضور الطيار عمرو الشرقاوى رئيس السلطه والسيد محمد الفارع مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي(إيكاو) بالشرق الأوسط،

ويأتى انعقاد هذه الدوره التدريبيه فى ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني نحو الاهتمام بتطوير المهارات التدريبية لجميع العاملين بقطاع الطيران المدني و تنمية قدرات العنصر البشري بشكل مستمر وتدريبهم على أعلى معايير الأمن والسلامة وفقًا للمواصفات العالمية والمعايير الدولية في مجال الطيران المدني.

كما قدم رئيس سلطة الطيران المدني المصري الشكر والتقدير لمدير المكتب الإقليمي لمنظمة الإيكاو بالشرق الأوسط على جهودهم الداعمة من خلال المساهمة الفعاله والقويه في كافة أنشطة التدريب وتبادل الخبرات لدى جميع العاملين بالطيران المدني . ؛ متمنيًا لجميع المشاركين تحقيق الإستفادة المرجوة واكتساب المهارات اللازمه في مجال أمن إدارة المخاطر وتقييم التهديدات الأمنية المحتملة مما يعزز من مستويات الأمان والسلامة الجوية .