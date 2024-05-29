الرئيس السيسي يشارك غدا في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 07:29 مساءً - يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، الذى يعقد غدا الخميس، بالعاصمة الصينية "بكين"، بمشاركة الرئيس الصيني شي جين بينج وعدد من القادة العرب؛ لبحث أوجه العلاقات العربية الصينية وسبل تعزيزها.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - خلال زيارته الحالية لبكين - برؤساء عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات متعددة، حيث ستتم مناقشة فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، في ضوء توجه الدولة؛ لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شى جين بينج قد أجريا محادثات بقصر الشعب بالعاصمة الصينية بكين اليوم، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات؛ تزامناً مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بالإضافة إلى مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الحرب في غزة، وسبل استعادة الاستقرار في المنطقة، بما يحقق تطلعات شعوبها نحو السلام والأمن والتنمية.

كما شهد الرئيس السيسى ونظيره الصيني اليوم، مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، من بينها خطة التطوير المشترك لمبادرة "الحزام والطريق"، وتعزيز التعاون في مجال الابتكار التكنولوجي وتكنولوجيا الاتصالات، وعدد من مجالات التعاون الأخرى.