وسائل إعلام فلسطينية تؤكد طلب المكسيك الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 07:29 مساءً - ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن المكسيك تطلب الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية في غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الغارة الإسرائيلية على مخيم النازحين برفح الفلسطينية "مروعة".وقال بلينكن: "أوضحنا تماما لإسرائيل ضرورة إجراء تحقيق على الفور وتحديد ما حدث، وإسرائيل حققت نجاحات ضد حماس لكنها لن تكون مثمرة في حالة غياب خطة لليوم التالي للحرب".

وأضاف بلينكن: "لا أستطيع تحديد أي أسلحة جرى استخدامها خلال الغارة الإسرائيلية على مخيم النازحين برفح الفلسطينية".