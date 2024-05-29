أسامة قابيل: الله لم يطالبنا بعبادة الغد لنشيل هم بكرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 07:29 مساءً - قال الدكتور أسامة قابيل من علماء الأزهر الشريف، أن الحياة كلها تتلخص فى ثلاثة أيام، يوم فات ويوم نعيشه، ويوم آت، لافتا إلى أن الأيام الفائتة لا يجب ألا نفكر فيها وعلينا أخذ العظة والعبرة منها تزيد يقينى فى الله؛ لكى نفكر كيف نعيش اليوم ويكون عندنا تفكير لبكرة، وهو ما يتفق مع قول الله سبحانه وتعالى: "لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ".

وأوضح العالم الأزهرى، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، حلقة برنامج "البيت"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الأربعاء: "الناس اللى بتخاف من بكرة، دائما يفكر فهم الرزق وهم الشغل ومستقبل الأولاد وهم تحقيق الأهداف والأحلام، ربنا قال بيطمن قلوبنا ويحذرنا من الانشغال بالغدفى كتابه العزيز: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِى وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا ۚ أن وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ أن اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَى أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ أن اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (34)".

وأضاف: "ربنا لم يطلب منك عبادة الغد لكىلا تطلب منهم رزق الغد، لا تشيل هم بكرة كل اللى عليك السعى والعمل بخطط لتحقق إنجازات على مدى قصير ومدى طويل، بالضبط كده مثل صاحب المصنع عنده خطة لكل يناقشها مع العمال، هنعمل إيه النهارده السعى، علشان نوصل لكذا بكرة، المستقبل نعتمد فيه على توفيق الله سبحانه وتعالى".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التى تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسى، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطى كل مجالات الحياة.