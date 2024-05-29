نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر خطة تحويل كلية التربية الرياضية بالهرم إلى ناد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، كلية التربية الرياضية بنين بالهرم، اليوم الأربعاء، وكان في استقباله الدكتور وليد أحمد عبد الرازق، عميد الكلية، إلى جانب وكلاء الكلية الدكتور محمد إبراهيم بلال، والدكتور عبد اللطيف صبحي، والدكتور شريف هنوهم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

رافق الدكتور قنديل في هذه الزيارة وفد مكون من الدكتور ياسر لطفي، المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور مهندس محمد حامد، والدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان، بدأت الجولة بتفقد أعمال الدهانات والتجديدات التي تجرى في مباني ومنشآت الكلية، بالإضافة إلى متابعة الامتحانات النظرية للطلاب، مما يعكس حرص الإدارة على توفير بيئة تعليمية مناسبة.

وشملت الزيارة أيضًا تفقد الفيلا الأثرية الخاصة بالكلية، حيث وجه رئيس الجامعة بضرورة الإسراع في ترميمها واستخدامها بما يليق بقيمتها التاريخية والمعمارية، ولم تقتصر الجولة على المباني فحسب، بل شملت كذلك تفقد ملعب كرة القدم والمدرج وأعمال التجديد الخاصة بتارتان المضمار، حيث وجه بسرعة الانتهاء من بناء السور الداخلي للملعب الذي تعرض للانهيار. كما تفقد الدكتور قنديل حلبة الملاكمة وناقش مقترحات تجديدها وتوسعتها لتلبية احتياجات الطلاب المتزايدة.

وخلال زيارته، أكد الدكتور قنديل على الأهمية البالغة لتطوير الكلية لتصبح فرعًا لنادي جامعة حلوان، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيتضمن تجهيزات كاملة لتحويل الكلية إلى نادٍ رياضي يتضمن شراكات مجتمعية متنوعة. وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو إعداد كوادر رياضية متميزة تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز دور الجامعة في الحياة الرياضية.

وأشار الدكتور قنديل إلى أن الجامعة تهدف إلى تكوين فرق رياضية قادرة على المشاركة باسم نادي الجامعة في الأنشطة والمسابقات المحلية والدولية، مما يعزز من مكانة الرياضة كعنصر أساسي في العملية التعليمية. كما أكد على أهمية تمكين الشباب من ممارسة الرياضة على ملاعب مجهزة بأفضل الإمكانيات، لافتًا إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار الاهتمام المتزايد من الدولة بالرياضة ودورها الحيوي في الصحة العامة.

وأوضح رئيس الجامعة أن تطوير كلية التربية الرياضية بنين بالهرم وتحويلها إلى نادٍ رياضي متكامل هو جزء من استراتيجية الجامعة لتوفير كافة الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. وتأتي هذه الجهود ضمن سياق أوسع للاهتمام بالرياضة كوسيلة لتعزيز الصحة العامة وتطوير مجالات الإدارة الرياضية والتسويق والتدريب.

وفي ختام الزيارة، أعرب الدكتور قنديل عن شكره وتقديره لكل القائمين على العمل في الكلية، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق رؤية الجامعة في تحويل الكلية إلى مركز رياضي متميز يخدم الطلاب والمجتمع المحلي بكفاءة عالية.