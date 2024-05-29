شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024| خطوات الاستعلام

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أحمد جودة - القاهرة - شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024| إليك خطوات الاستعلام

أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي عن فتح باب التسجيل لمجموعة جديدة من الوحدات السكنية المخصصة لفئة محدودي الدخل من المواطنين، حيث يأتي هذا الإعلان في إطار برنامج مسكن، الذي يعتبر جزءًا من جهود صندوق التمويل العقاري لتوفير السكن الملائم للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وتقع هذه الوحدات ضمن خطة الإسكان الاجتماعي، ومن المقرر طرحها رسميًا للحجز خلال الأيام القادمة، وفيما يلي رابط التسجيل في الوحدات السكنية المقدمة من الإسكان الاجتماعي لعام 2024.

شروط حجز وزارة الإسكان الاجتماعي 2024



إليك أهم الشروط اللازمة للتقديم على شقق برنامج مسكن، والتي قد أعلنت عنها وزارة الإسكان الاجتماعي المصرية.



أن يكون المتقدم من محدودي الدخل ومستحقًا للدعم السكني.

أن يكون لدى المتقدم أسرة مكونة من أفراد محددين ومعتمدين.

على المتقدم أن يكون مواطنًا سعوديًا.

أن يكون المتقدم غير مالك لأي عقار سكني.



خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024



من أجل التقديم في شقق الإسكان، يجب عليك الاستعلام من خلال الخطوات التالية.

زيارة الموقع الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي.

تعبئة النموذج بالمعلومات المطلوبة بدقة، مثل البيانات الشخصية والاقتصادية.

رفع الوثائق المطلوبة، مثل صورة الهوية الوطنية وشهادة الدخل وشهادة عدم ملكية العقارات.

تأكيد التسجيل وانتظار المراجعة والموافقة من قبل الجهات المختصة.

بعد الموافقة، ستتم دعوة المتقدمين المؤهلين لحجز الوحدات السكنية وإكمال الإجراءات اللازمة للحصول عليها.



مواصفات الوحدات السكنية



إليك أهم مواصفات الوحدات السكنية التي تتبع البرنامج السكني لعام 2024.

تتراوح مساحة الوحدات السكنية بين خمسة وسبعين متر مربع إلى ما يقارب التسعين متر مربع.

تتمتع الوحدات بالتشطيبات الكاملة، فيشمل الدهانات والأرضيات والأبواب والنوافذ، حيث يسهل على المستفيدين الانتقال إلى منازلهم الجديدة دون الحاجة إلى تكاليف إضافية للتشطيبات.

تضم الوحدات السكنية جميع المرافق والخدمات الأساسية التي يحتاجها السكان، مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء، بالإضافة إلى الشوارع والإنارة العامة.

توجد الوحدات السكنية في مدن سكنية جديدة، مثل مدينة المنصورة الجديدة ومدينة غرب أسيوط ومدينة رشيد، مما يوفر بيئة سكنية متكاملة ومريحة للسكان.