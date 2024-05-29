أحمد الطاهرى: رسالة "القاهرة الإخبارية" عبرت عما يجرى فى الأراضى المحتلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 08:26 مساءً - وجه الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر لجامعة الدول العربية ووزراء الإعلام العرب على اختيار قناة القاهرة الإخبارية لجائزة التميز الإعلامى العربى لعام 2024.

وأضاف "الطاهري"، خلال لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قيمة الجائزة ليس في التكريم أو التقدير فقط، وهو شيء مشكور، ولكن أيضا أنها معنية بالحرب في الأراضي الفلسطينية، وما تعرض له أهلنا في فلسطين.

وأوضح أن رسالة القاهرة الإخبارية استطاعت أن تعبر عما يجرى على أرض فلسطين، واستطاعت أن تعبر عن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، فهو وسام على صدر كل العاملين في القاهرة الإخبارية، ومصدر فخر للشركة المتحدة ومنظومة الإعلام المصري كله.