ضبط شخص بالدقهلية لإدارته كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص للنصب على المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 08:26 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخص بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته شهادات بأسماء أشخاص مختلفين "مزورة"، عدد كبير من بطاقات التأمين الصحى الشامل والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين، دفاتر تحصيل نقدية، مجموعة من صور مستندات لطلاب الكيان، هاتف محمول و3 حواسب آلية "بفحصهم تبين إحتوائهم على أدلة تُشير إلى نشاطه".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.