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وزير التموين: صرف 150 رغيفا في الشهر لكل مواطن بالبطاقة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 08:26 مساءً - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار صرف حصة الخبز لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين بمعدل 5 أرغفة يوميا بما يعادل 150 رغيفا فى الشهر، وأن ما سيدفعه المواطن من ثمن الرغيف المدعم ، وهو 20 قرشا يمثل 16% فقط من إجمالي تكلفة الرغيف ،مما يؤكد استمرار الدولة في دعم الخبز بـ84% من إجمالي التكلفة للخبز المدعم .

 

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات خاصة أن رفع سعر الرغيف الى 20 قرشا هدفه استدامة دعم الخبز في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات عناصر الإنتاج قائلا: "20 قرشا ثمن الرغيف تمثل 16% فقط من التكلفة الفعلية".

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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