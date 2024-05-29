وزير التموين: صرف 150 رغيفا في الشهر لكل مواطن بالبطاقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 08:26 مساءً - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار صرف حصة الخبز لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين بمعدل 5 أرغفة يوميا بما يعادل 150 رغيفا فى الشهر، وأن ما سيدفعه المواطن من ثمن الرغيف المدعم ، وهو 20 قرشا يمثل 16% فقط من إجمالي تكلفة الرغيف ،مما يؤكد استمرار الدولة في دعم الخبز بـ84% من إجمالي التكلفة للخبز المدعم .

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات خاصة أن رفع سعر الرغيف الى 20 قرشا هدفه استدامة دعم الخبز في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات عناصر الإنتاج قائلا: "20 قرشا ثمن الرغيف تمثل 16% فقط من التكلفة الفعلية".