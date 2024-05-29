التموين: الدولة تتحمل 84% من قيمة دعم الخبز للمواطن وتمثل 105 قروش

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 08:26 مساءً - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار تحمل الدولة 84% من تكلفة انتاج الخبز المدعم وهى تمثل 105 قروش عن كل رغيف ،في حين الـ20 قرشا التي سيدفعها المواطن ثمن الرغيف تمثل 16% فقط من قيمة إنتاج رغيف الخبز لافتا الى استمرار توفير القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم.

على جانب أخر تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم سواء من خلال شراء القمح المحلى من المزارعين او إجراء مناقصات عالمية لتوفير القمح وسد فجوة الإنتاج المحلى