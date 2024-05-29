حزب الله: استهدفنا مواقع إسرائيلية بالمدفعية والصواريخ وحققنا إصابات مباشرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 08:26 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.
كما أعلن حزب الله، تنفيذ هجوم بالأسلحة الصاروخية على موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتحقيق إصابة مباشرة.وقال حزب الله اللبناني: "استهدفنا موقع راميا الإسرائيلي بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة".
وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة الخيام بالجنوب اللبناني.