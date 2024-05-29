حزب الله: استهدفنا مواقع إسرائيلية بالمدفعية والصواريخ وحققنا إصابات مباشرة

كما أعلن حزب الله، تنفيذ هجوم بالأسلحة الصاروخية على موقع ‌‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتحقيق إصابة مباشرة‏.وقال حزب الله اللبناني: "استهدفنا موقع ‏راميا الإسرائيلي بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة".

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 08:26 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، استهداف موقع ‌‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة ‏مباشرة‏، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

محمد يوسف

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