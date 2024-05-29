حقوق عين شمس تنظم ورشة عمل حول الشفافية في التحكيم التجارى الدولي

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أحمد جودة - القاهرة - نظمت كلية الحقوق جامعة عين شمس، اليوم الأربعاء، ورشة عمل متميزة حول موضوع الشفافية في التحكيم التجاري الدولي للعام الثالث على التوالي، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اليونسترال).

تهدف هذه الورشة إلى زيادة الوعي بأهمية الشفافية في حل المنازعات التجارية، وخاصة في مجالات الاستثمار، من خلال استعراض ومناقشة قواعد اليونسترال للشفافية في التحكيم التعاقدي، التي صدرت عام 2014. شارك في هذا الحدث عدد من القضاة، والأكاديميين، والممارسين، والباحثين، والمسؤولين الحكوميين، لتبادل وجهات النظر حول كفاءة النظام الخاص بتسوية المنازعات التجارية الدولية بما يتماشى مع متطلبات الشفافية.

تُعد هذه الورشة العلمية الأولى من نوعها التي تُعقد في منطقة الشرق الأوسط، مما يعكس التزام جامعة عين شمس بتعزيز الحوار والتبادل المعرفي في مجالات القانون التجاري الدولي. وأكدت السيدة آنا جوبين بريت، الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، على أهمية دور مصر في تعزيز التجارة الدولية ودعم الشفافية في التحكيم التجاري.

من جانبه، عبر المستشار الدكتور حسام صادق، مساعد وزير العدل لشؤون التعاون الدولي، عن تقديره لدور كلية الحقوق جامعة عين شمس في تنظيم فعاليات تعزز التطورات التشريعية والقضائية على الصعيدين الوطني والدولي.

تفتخر كلية الحقوق بشراكتها المستمرة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، حيث نظمت الطرفان العديد من الفعاليات العلمية خلال السنوات الثلاث الماضية. ومن المقرر أن تشارك الكلية واللجنة في تنظيم مؤتمر دولي يعقد في نوفمبر المقبل، يتناول موضوع صياغة العقود والاتفاقيات وتأثيرها على التحكيم التجاري.

بهذا، تعزز جامعة عين شمس مكانتها كمركز رائد في تعزيز ثقافة الشفافية وتطوير مجال التحكيم التجاري الدولي في المنطقة.