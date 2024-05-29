نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: تنفيذ مشروع الدمج في 200 مدرسة بأسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت وزارة التربية والتعليم مؤتمرًا حول الدمج الشامل بالتعاون مع منظمة اليونسيف، بمحافظة أسوان ؛ وذلك فى إطار الجهود التي تبذلها الوزارة للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشهد المؤتمر استعراض برنامج الدمج الشامل وعدة تداخلات، تشمل برامج دمج الأطفال ذوى الإعاقة فى مدارس التعليم العام طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك وبرنامج المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة، بالإضافة إلى برنامج جودة البيئة المدرسية والحماية والحوكمة، والمياة والاصحاح البيئي، ومن المقرر بدء تنفيذ تلك التدخلات من شهر مايو الجاري.

وشهد المؤتمر مناقشة مفهوم الدمج الشامل وعرض البرنامج والتداخلات المستهدفة والدروس المستفادة مما سبق تنفيذه فى المديريات السابق استهدافها، كذلك تناول الأدوار والمسؤوليات ونظام المتابعة والتقييم والتوثيق.

ويستهدف المشروع ٢٠٠ مدرسة بأسوان على مستوى الخمس إدارات التعليمية كبداية لانطلاق البرنامج في عدد من المحافظات.

والجدير بالذكر أن مفهوم نظام الدمج الشامل هو التكامل التعليمي والاجتماعي للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة مع أقرانهم من غير ذوى الإعاقة للحصول على أفضل الخدمات التعليمية والاجتماعية وإتاحة فرص التعليم الجيدة التي يحتاجوا إليها فى نظام التعليم العام والتعليم الفني وهو من أهم الوسائل وأنسبها لتقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من الأطفال ذوى الإعاقة البسيطة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجي رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والأستاذة سحر الألفي مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة، والمهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمديرية أسوان، والأستاذة أميرة فؤاد رئيس قسم التعليم باليونسيف.

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