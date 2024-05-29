ضياء حلمي: البيان المشترك بين القاهرة وبكين يؤسس لمرحلة جديدة فى التعاون

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 10:29 مساءً - أكد الدكتور ضياء حلمي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن العلاقات بين مصر والصين لم تشهد وضعا أحسن من الحالي خلال السنوات الأخيرة، وهناك تطور ملموس ومرشحة للتوسع، مشيرا إلى أن الوضع الحالي في العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين يقترب من 16 مليار دولار تبادل تجاري.

وأضاف ضياء حلمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الاعلامية إيمان الحصري، على قناة دي إم سي، أن الميزان التجاري في تزايد مستمر ولدينا شركات صينية تعمل في مشروعات بنية تحتية مهمة في مصر من السكك الحديدية والقطار السريع والعمل في حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية.

وتابع: "الشراكة الاستراتيجية بين البلدين توجه عام، والبيان المشترك كان شاملا وافيا وهذا التعاون مرشح يكون مرحلة جديدة ويؤسس لمرحلة جديدة في التعاون بين البلدين من الناحية السياسية والاقتصادية، والصين تؤيد القضايا العادلة للعرب، كما نسعى لتوطين التكنولوجيا".