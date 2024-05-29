خالد أبو بكر: ما تقوم به الدولة بداية إصلاح اقتصادى حقيقى.. والدعم النقدى أفضل للمواطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 10:29 مساءً - أكد الإعلامى خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة on، أن الدولة ما زالت تقدم الدعم للمواطن فى رغيف الخبز، والحكومة تدرس تقديم الدعم النقدى للمواطن بدلا من الدعم العينى، بزيادة المرتبات ودعم برامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف خالد أبو بكر خلال الحلقة أن ملايين من المواطنين لا يستحقون دعم رغيف الخبز، والحكومة أحالت الأمر للحوار الوطنى، مؤكدا أن أسلوب الدعم النقدى من أفضل الأساليب فى الدعم، والدولة اتجهت لتحريك سعر رغيف الخبز بسبب تكلفة الفاتورة.

وتابع خالد أبو بكر: "الدولة تتحمل قرابة 130 مليار جنيه دعما للخبز، نصيب الفرد من الخبز المدعم 5 أرغفة يوميا، و72 مليون مواطن مستفيد من منظومة دعم الخبز"، لافتا إلى أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز 125 قرشا حاليا، وما تقوم به الدولة بداية إصلاح اقتصادى حقيقى، يتوازى مع سياسة محكمة لمواجهة الزيادة السكانية.