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أحمد جودة - القاهرة - الموعد الرسمي.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 بالاسم "هنــــا الرابط HERE URL"

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني 2024 لطلاب محافظة القاهرة..شهدت الفترة الأخيرة زيادة في البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور حول موعد صدور نتائج الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2024. وقد أفاد السيد أيمن موسى، مدير عام التعليم بالقاهرة، بأنه سيتم قريبًا الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني حيث أنه وفقًا لبيان رسمي من نائب وزير التربية والتعليم بالقاهرة، تم تحديد الموعد الرسمي للإعلان عن النتائج. وسنقدم لكم في هذا المقال الخطوات اللازمة للاستعلام عن النتائج فور تأكيدها من قبل محافظ القاهرة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة

كشف وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2024. وأكد أن نتيجة إعدادية القاهرة ستعلن رسميًا نهاية الأسبوع الجاري، تحديدًا يوم الخميس المقبل الموافق 30 مايو 2024 أو بحد أقصى يوم السبت المقبل. كما أوضح أن جميع أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بالشهادة الإعدادية قد أوشكت على الانتهاء، ومن المتوقع الانتهاء من كافة أعمال الكنترولات المتعلقة بالرصد والتجميع والمراجعة اليوم الثلاثاء.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2024

يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا .

ستكون الخدمة متاحة بعد اعتماد النتائج رسميًا من قبل محافظ القاهرة.

سيحتاج الطلاب إلى إدخال رقم جلوسهم فقط للاستعلام عن النتيجة.

سيتمكن الطلاب من معرفة المجموع الكلي ودرجة كل مادة.

ستقوم المديرية بإعلان أسماء العشرة الأوائل على مستوى المحافظة قبل إعلان النتيجة العامة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024

نستعرض فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة 2024، الترم الثاني، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، وتكون درجة النجاح من 140 درجة، وتُوزع الدرجات بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 – الترم الثاني



جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.



توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024 في نهاية العام

يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.