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أحمد جودة - القاهرة - هــنــا لينك نتيجتك.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة الجيزة بـ رقم الجلوس استعلم الآن

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن انتهاء أعمال التصحيح لنتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024. وأوضح أشرف سلومة، وكيل الوزارة، أن النتيجة حاليًا في مرحلة المراجعة النهائية قبل اعتمادها رسميًا من المحافظ.

وينتظر طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد أن تم إعلان نتائج صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية إلكترونيًا يوم الأحد 26 مايو 2024.

وتعتبر نتائج "الشهادة الإعدادية" ذات أهمية كبيرة للطلاب، حيث يتم جمع درجات الفصل الدراسي الأول (140 درجة) مع درجات الفصل الثاني (140 درجة)، لتحديد مسار الطالب في التنسيق للمرحلة الثانوية، سواء كان الثانوي العام أو الفني.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة

من المتوقع أن تعلن نتيجة إعدادية الجيزة رسميًا نهاية الأسبوع الجاري، بحد أقصى يوم السبت المقبل. كما أن جميع أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بالشهادة الإعدادية قد أوشكت على الانتهاء، ومن المتوقع الانتهاء من كافة أعمال الكنترولات المتعلقة بالرصد والتجميع والمراجعة اليوم الثلاثاء.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2024

يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا .

ستكون الخدمة متاحة بعد اعتماد النتائج رسميًا من قبل محافظ الجيزة.

سيحتاج الطلاب إلى إدخال رقم جلوسهم فقط للاستعلام عن النتيجة.

سيتمكن الطلاب من معرفة المجموع الكلي ودرجة كل مادة.

ستقوم المديرية بإعلان أسماء العشرة الأوائل على مستوى المحافظة قبل إعلان النتيجة العامة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024

نستعرض فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة 2024، الترم الثاني، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، وتكون درجة النجاح من 140 درجة، وتُوزع الدرجات بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 – الترم الثاني



جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.



توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024 في نهاية العام

يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.