المستقلين الجدد: زيارة الرئيس السيسي لبكين استمرار لجهود مصر لاستقرار المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 مايو 2024 12:32 صباحاً - أكد حزب المستقلين الجدد على أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبكين ومشاركته بمنتدى الصداقة العربية الصينية والذي يأتي في الذكري العاشر لتعزيز الصداقة المصرية الصينية هو استمرار لجهود مصر لاستقرار منطقه الشرق الأوسط.

وأكد دكتور هشام عناني رئيس الحزب أن زيارة السيد الرئيس في هذا التوقيت الدقيق يؤكد على حرص مصر على تدعيم الرأي العام العالمي بضرورهً دعم القضية الفلسطينية ووقف الحرب في غزة كأساس لاستقرار المنطقة.

وأضاف عناني أن ارتفاع مستوى العلاقات والشراكة بين القاهرة وبكين هو أحد مكاسب سياسة الانفتاح على العالم كله في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتي ستثمرها مصر في دعم الثوابت المصريه تجاه القضيه الفلسطينيه.

واكد دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب ان زياره الرئيس والمشاركه في المنتدي سيكون بمثابه قمه عربيه اخري بحضور الصين .

ويؤكد الحزب علي دعمه الكامل للقياده السياسيه في سياستها الخارجيه والانفتاح الكبير مع العالم شرقه وغربه ومالها من اثر ايجابي ليس علي مصر فقط بل المنطقه باسرها.