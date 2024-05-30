رئيس خطة النواب لـ«التاسعة»: الدعم الموفر من مخصصات الخبز سيعاد توزيعه على برامج حماية أخرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 مايو 2024 01:29 صباحاً - أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، أن الأمر الأهم من تنفيذ الدعم نقدي أو عيني أن يصل الدعم للمستحقين وأفضل طريقة للوصول إلى الأفضل هو المناقشة من خلال الحوار لوطني وحواراته ويستشف المشاركين رأي غالبية الناس.

وأوضح فخري الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن الدعم النقدي للخبز ليس معناه أن يتم اعطاء الفلوس نقدية للمواطن، ولكن من خلال كارت رقمي مشحون يقدر يشتري به رغيف العيش، وهذا يظهر من خلال مناقشات الحوار الوطني.

وأضاف فخري الفقي، أن الدعم الذي سيتم توفيره من مخصصات دعم الخبز سيعاد توزيع على برامج حماية اجتماعية أخرى لصالح الفئات الاكثر احتياجا، قائلا: "لو المواطن طلب الدعم نقدي نشوف الآليات اللي نقدر نوصل له بها الفلوس ومرصود لرغيف العيش السنة دي 125 مليار جنيه مصري وهذا موزع على 20 مليون بطاقة خبز ويستفيد من هذه المنظومة 72 مليون مواطن مصري".