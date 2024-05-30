يوسف الحسيني: قناة القاهرة الإخبارية غيرت وجهة نظر العالم عما يجري فى فلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 مايو 2024 01:29 صباحاً - هنأ الاعلامي يوسف الحسيني قناة القاهرة الإخبارية لحصدها جائزة التميز الاعلامي العربي في البحرين، قائلا: "القاهرة الإخبارية قدرت تثبت نفسها بقوة أمام شبكات إقليمية أقدم مننا، وأيضا قدرت تثبت نفسها أمام شبكات دولية أقدم بكثير من شبكاتنا المصرية والعربية".

وأضاف يوسف الحسيني، خلال تقديم برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن هذه القناة لما تكسب جائزة التميز العربي لأنها لم تخرج بخبر واحد وتراجعت عنه أو حذفته كما يفعل شبكات إقليمية ودولية عشرات المرات، مؤكدا أن القاهرة الإخبارية تتوخى الحيطة والحذر وأعلى معدلات الانضباط المهني.

واستكمل: "قناة القاهرة الإخبارية هي قناة القاهرة القاطرة لكل الشبكات الكبرى وهي لعبت دور مهم وأساسي ورئيسي في تغير وجهة نظر العالم عما يجري في أراضينا الفلسطينية من الاحتلال الاسرائيلي".

وسبق وهنأ عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة القاهرة الإخبارية، على حصدها لجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، ونشر صورة للكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، لحظة تسلمه للجائزة، وكتب: "ألف مبروك قناة القاهرة الإخبارية جائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024".