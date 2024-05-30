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وزير الأثار: انتهاء كافة الأعمال داخل المتحف المصري الكبير خلال 6 أسابيع

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 مايو 2024 01:29 صباحاً - أعلن احمد عيسى وزير السياحة والآثار، أن كافة الأعمال داخل المتحف المصري الكبير تنتهي خلال 6 أسابيع قادمة، موضحا أن قاعات العرض الرئيسي ستحكي 3 قصص مهمين تدور حول كيف تقدم المصري القديم بالإنسانية على 3 محاور ثم كيفية حُكم الدولة.

 

وأضاف احمد عيسى، خلال حوار ببرنامج "مساء دي ام سي"، مع الاعلامية ايمان الحصري، على قناة دي ام سي، أن المتحف المصري الكبير هو أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، مشيرا إلى أن برنامج الزيارة في المتحف من المتوقع ممكن يأخذ يومين للزيارة.

 

 

واشار وزير السياحة والاثار، إلى أن هناك تصميم برامج سياحية خاصة لزيارة القاهرة بداية من الشتاء المقبل وزيارة القلعة ستستغرق من 3 إلى 4 ساعات بعد التطويرات التي تحدث، مؤكدا أن القطاع الخاص في قطاع السياحة يتقدم بسرعة الصاروخ.

 

 

 

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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