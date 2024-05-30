أولمبياكوس يتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي على حساب فيورنتينا الإيطالي (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 مايو 2024 01:29 صباحاً - قاد الدولي المغربي أيوب الكعبي ناديه أولمبياكوس اليوناني للتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي إثر تغلبه على حساب فيورنتينا الإيطالي بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "آية صوفيا" فى اليونان، فى نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي 2023-24.

أولمبياكوس ضد فيورنتينا

جاء الهدف عن طريق أيوب الكعبي في الدقيقة 116 من عمر اللقاء لصالح أولمبياكوس ليتوج الفريق اليوناني بأولى ألقابه القارية عبر التاريخ.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي ما تسبب في لجوء أولمبياكوس ضد فيورنتينا الى الوقت الإضافي من شوطين ليحسم النجم المغربي هدف التقدم برأسية رائعة.

وتأهل فيورنتينا لنهائي دوري المؤتمر الأوروبى بالموسم الجارى 2023-2024، على حساب نظيره كلوب بروج البلجيكى، بمجموعة المباراتين 4-3، حيث تعادل الفريقان إيابا 1-1، واستفاد الفريق الإيطالي من فوزه فى مواجهة الذهاب بنتيجة 3-2، بملعب "فلورنسا".

فيما حجز فريق أولمبياكوس مقعده فى نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما كرر فوزه على ضيفه فريق أستون فيلا الإنجليزي، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب " كارايسكاكيس"، في إياب نصف نهائي البطولة.

وكان أولمبياكوس، قد نجح في تحقيق فوزا كبيرا، على أستون فيلا، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الذهاب والتي جمعتهما في إنجلترا.

أولمبياكوس ضد فيورنتينا

وجدد فيورنتينا حظوظه في صناعة المجد على الصعيد الأوروبي الموسم الجاري، والحصول على أول لقب قاري له في القارة العجوز.

وتأهل فيورنتينا إلي نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي 2022-2023، لكن خسر أمام وست هام 1-2 في المباراة النهائية.

يذكر أن فريقى روما الإيطالي ووست هام الإنجليزي توجا بلقب أول نسختين من بطولة دوري المؤتمر الأوروبى التى انطلقت فى موسم 2021-2022.

وجاء تشكيل أولمبياكوس كالتالي:

حراسة المرمى: تزولاكيس

خط الدفاع: روديني،ريتسوس، ديفيد كارمو، أورتيجا

خط الوسط: هيزي، تشيكينيو، إيبورا

خط الهجوم: بودينس، أيوب الكعبي، فورتونيس

بينما جاء تشكيل فيورنتينا كالتالي:

حراسة المرمى: تيراتشيانو

خط الدفاع: دودو، ميلينكوفيتش، مارتينيز كوارتا، بيراجي

خط الوسط: أرثر، بونافينتورا، ماندراجورا

خط الهجوم: جونزاليس، بيلوتي، كوامي