نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. أسعار الأضاحي في مصر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يزيد اهتمام المسلمون بمعرفة أسعار الأضاحي بمختلف أنواعها، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، حيث شهدت الأسعار خلال الفترة الأخيرة تراجع ملحوظ، وقد كشف نقيب الفلاحين أبو صدام انخفاض أسعار الأضاحي بنحو 5 آلاف جنيه في الأضحية الواحدة، ورغم ذلك من المتوقع أن تزيد الفترة المقبلة خاصة مما زيادة القوة الشرائية.

أسعار الأضاحي في مصر 2024

توقع نقيب الفلاحين أبو صدام، أن تشهّد أسعار الأضاحي خلال الفترة المقبلة، زيادة في الأسعار، بسبب إقبال المواطنين على شراء الأضحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ورغم أن شهدت الأسعار تراجعا بمقدار 5 آلاف جنية في الاضحية الواحدة، وجاءت أسعار الأضاحي كالتالي ‎

أسعار العجول البقر والجاموس

‎وصل سعر كيلو البقري كبير السن إلى 175 جنيها.

‎فيما وصل سعر كيلو البقري صغير السن إلى 185 جنيها.

وجاء سعر الجاموس كبير السن ، ليسجل 165 جنيها.

‎كما جاء سعر. الجاموس صغير السن ، ليسجل 175 جنيها.

‎أسعار العجول شبة البقر قبل العشر تتراوح ما بين 35 لـ 40 ألف جنيه.

‎أسعار الخرفان 2024

‎يتراوح سعر كيلو الخروف البلدي في السوق من 160 إلى 220 جنيها.

فيما سجل سعر كيلو الخروف البقري في السوق بين 190 و225 جنيها.

انخفاض أسعار اللحوم في مصر

‎وشهدت أسعار اللحوم انخفاض كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت نسبة الانخفاض إلى 20 %، ويرجع السبب في ذلك نتيجة انخفاض سعر الدولار والقضاء على السوق السوداء، مما أدى إلى إنخفاض أسعار الأعلاف بنسبة 30%، ولكن من المتوقع أن تشهد ارتفاع خلال الفترة القادمة نتيجة إقبال المواطنين على شراء اللحوم بمناسبة عيد الأضحى.

طرق شراء صكوك الأضاحي 2024

وأعلنت وزارة الأوقاف، كيفية شراء صكوك الأضاحي 2024، من خلال أرقام الحسابات في البنوك التالية: