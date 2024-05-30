تعرف على نسبة التخفيض في حالة السداد الفوري في قانون التالح في مخلفات البناء

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أحمد جودة - القاهرة - عقب تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، أصدرت الحكومة قرارًا بإمكانية التقسيط، ونسبة التخفيض في حالة السداد الفوري، وتساءل الكثير عن نسبة التخفيض في التصالح على المخالفات، وقد أوضحت اللائحة التنفيذية كيفية التطبيق، بالإضافة إلى الإجراء القانوني المتخذ عند التأخير في دفع الأقساط، ونسبة التخفيض في حالة السداد الفوري لمخلفات البناء.

التقسيط في التصالح

ووفق لما أعلنته اللائحة التنفيذية، أن قيمة سعر متر في مخالفات البناء، يختلف حسب المنطقة، ففي المناطق الريفية جاء السعر منخفض عن المناطق العمرانية، حيث يبدأ سعر المتر من 50 جنيها، ولا يزيد على 2500 جنيه.

ويحدد المبلغ في التصالح حسب قيمة العقار الإجمالية، حيث إذا كانت مساحته تبلغ 100 متر، سيتم محاسبة 100 متر x عدد ادوار البناء، ويطبق سعر المتر حسب المنطقة المتواجد فيها العقار، بالإضافة إلى دفع رسوم الفحص اولا.

نسبة التخفيض في حالة السداد الفوري

ويمكن للمتقدم على قانون التصالح في مخالفات البناء، أن يحصل نسبة التخفيض في حالة السداد الفوري تصل إلى 20% من إجمالي قيمة التصالح في حالة السداد الفوري، حسب ما أعلنته اللائحة التنفيذية

كما يمكن للمتقدم التقسيط لمدة خمس سنوات، حيث يدفع في الثلاث سنوات الأولى قيمة التصالح دون أي فوائد، ولكن في السنة الرابعة يقوم بدفع فائدة تصل إلى 5%، ثم في السنة الخامسة يقوم بدفع فائدة تبلغ 7%.

طريقة حساب أقساط التصالح

وبحسب قانون التصالح يمكن للمتقدم حساب أقساط التصالح على مخالفات البناء، كالآتي