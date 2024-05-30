نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة وجود فئات معفاة من دفع فاتورة التليفون الأرضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من المواطنين بكل ما يخص دفع فاتورة التليفون الأرضي، خاصة فئات معفاة من دفع فاتورة التليفون الأرضي، وقد كشفت شركة الاتصالات المصرية حقيقة ما تردد بشأن الفئات المعفاة من دفع الفواتير، وخطوات الاستعلام عن الفاتورة، بالإضافة إلى طريقة دفع الفاتورة.

فئات معفاة من دفع فاتورة التليفون الأرضي

أوضحت شركة الاتصالات المصرية، حقيقة ما تردد عن وجود فئات معفاة من دفع فاتورة التليفون الأرضي، موضحا أنه لا حقيقة لهذا الأمر، ولكن الحقيقة يوجد اعفاء من الرسوم لكبار السن أصحاب 60 عاما وما فوق، عند التقديم على التليفون الأرضي أو الإنترنت المنزلي فقط.

الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي

فئات معفاة من دفع فاتورة التليفون الأرضي..وأعلنت الشركة، عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بخطوات سهلة عبر الموقع الإلكتروني وجاء كالتالي:

يقوم المواطن بالتوجه إلى موقع الشركة المصرية للاتصالات ويقوم بالضغط على كلمة ” استعلام عن فاتورة الخط الأرضي”. ثم يقوم المواطن، بادخال كود المحافظة ورقم الخط الأرضي في الخانات الموجودة وفي الختام، يقوم بالضغط على اختيار عرض الفواتير للحصول على تفاصيل الفاتورة

طرق أكثر سداد فاتورة الخط الأرضي

ويمكن للمواطن سداد فاتورة الخط الأرضي بأكثر من طريقة وذلك من خلال الطرق الآتية:

يمكن للمواطن سداد الفاتورة عن طريق السنترالات في كافة أنحاء المحافظات

كما يمكن الدفع عن طريق فروع شبكة we.

وكذلك يمكن للمواطن دفع فاتورة الخط الأرضي عبر خدمات فوري، وأمان we وتطبيقات الأخرى

ويوجد طريقة أخرى للدفع، حيث يمكن للمواطن عن طريق الحسابات البنكية أو استخدام منصات الدفع الإلكتروني.

خطوات تقسيط فاتورة الخط الأرضي المنزلي

ويمكن للمواطنين تقديم طلب تقسيط فاتورة الخط الأرضي المنزلي، وذلك بشرط واحد إذا كانت قيمة الفاتورة أكبر من 1000 جنيه، وفقًا للآليات الآتية:

يجب على المتقدم سداد 25% من قيمة الفاتورة، وذلك بعد الموافقة على الطلب، ثم تقوم الشركة بالتواصل مع العميل لإبلاغه بتطبيق التقسيط الخاصة به.

حيث تكون الأقساط على قيمة الفاتورة المتبقية، بعد خصم سداد المقدم، كما تقوم بفرض رسوم إدارية تشمل قيمة الضريبة المضافة علة كل قسط.