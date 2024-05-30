عدم تحديث البيانات.. أسباب إيقاف الدعم السكني 1445

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أحمد جودة - القاهرة - يهم الكثير من المستفيدين من برنامج “سكني”، معرفة أسباب إيقاف الدعم السكني، حيث يعتبر من أهم مبادرات الدعم، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، لتوفير سكن ملائم للاسرة ذات الدخل المحدود، وذلك لتنوع الوحدات السكنية بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على الدعم إلكترونيا.

أسباب إيقاف الدعم السكني

حدد صندوق التنمية العقارية على منصة “X” أسباب إيقاف الدعم السكني، وذلك بسبب وجود العديد من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها بعض المستفيدين منها:

في حالة إذا قام المستفيد من بإيقاف الدعم السكني

إذا قام المستفيد قام بإعادة جدولة أقساط التمويل دون تقديم طلب رسمي

ينبغي على المستفيد تحديث البيانات بشكل دوري للبناء الذاتي.

من أحد الأسباب، التي تؤدي إلى توقف الدعم بسبب التأخر أو عدم سداد الأقساط الشهرية

ومن الأخطاء الشائعة أن يقوم المستفيد بسداد المبكر للتمويل إلا أنه في بعض الأحيان يؤدي إلى إيقاف الدعم السكني

موعد نزول الدعم السكني

وكشفت وزارة الإسكان السعودية، أن موعد نزول الدعم السكني ثابت لا يتغير، حيث يتم صرف الدعم في يوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي إذا لم يأتي هذا اليوم عطلة أسبوعية أو أحد الإجازات الرسمية بالمملكة

وفي حالة إذا صادف يوم الصرف عطلة أسبوعية أو إجازة رسمية، يتم تبكير صرف الدعم، ومن المقرر صرف الدعم السكني للمستفيدين لشهر مايو 2024 في الموافق يوم الخميس 23 مايو بدلًا من يوم الجمعة 24 مايو.

شروط استحقاق الدعم السكني

حددت الوزارة، الشروط الواجب توافرها، للحصول على الدعم السكني، وجاءت الشروط كالآتي:

يجب على المتقدم أن يكون حامل الجنسية السعودية.

كما يجب أن متواجد بشكل دائم بالسعودية.

ويجب ايضا أن يكون عمر المتقديم يتجاوز 20 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

وكذلك يجب على المتقدم ألا يكون حاصل على أحد برامج دعم الاجتماعي الأخرى.

يشترط على المتقدم ألا متلك أي وحدة سكنية.

في حالات الطلاق أو وفاة الزوجة يجب على المتقدم تقديم المستندات اللازمة.

اما في حالة تأجير منزله يجب تقديم مستند بذلك