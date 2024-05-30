موعد الاختبارات النهائية 1445 الفصل الثالث بالسعودية

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أحمد جودة - القاهرة - موعد الاختبارات النهائية للفصل الثالث للعام الدراسي الحالي 1445، يعتبر من أكثر الموضوعات، التي تشغل بال كل الطلاب والتلاميذ في المملكة العربية السعودية، حيث كشفت وزارة التعليم السعودية عن الموعد الرسمي للاختبارات النهائية، بالإضافة إلى تفاصيل التقويم الدراسي الجديد لعام 1446.

موعد الاختبارات النهائية 1445 الفصل الثالث

‎أعلنت وزارة التربية السعودية، موعد الاختبارات النهائية للترم الثالث لجميع المراحل التعليمية، وجاءت المواعيد كالتالي:

من المقرر أن تعقد الاختبارات الشفوية في الموافق يوم 20 ذو القعدة 1445 الموافق 28 مايو 2024

أما عن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث من المقرر أن تنعقد يوم 27 ذو القعدة 1445 الموافق 4 يونيو 2024، وتستمر حتى يوم 10 يونيو 2024 الموافق 4 ذو الحجة 1445.

التقويم الدراسي للفصل الثالث 1445

‎و أوضحت الوزارة التفاصيل الكاملة لجدول التقويم الدراسي للفصل الثالث 1445، حيث جاء الجدول كالتالي:

يوم الخميس 23 شوال 1445 الموافق 2 مايو 2024م من المقرر أن تبدأ إجازة نهاية أسبوع مطولة

أما في يوم 4 ذو الحجة 1445 الموافق 10 يونيو 2024م، من المقرر أن تبدأ نهاية العام الدراسي وبداية إجازة الفصل الثالث

التقويم الدراسي لعام 1446 في السعودية

ومن المقرر أن ينطلق التقويم الدراسي لعام 1466 اعتبارا من يوم الأحد الموافق 18 من شهر أغسطس لعام 2024، حيث يطبق نظام العام الدراسي 1446 ثلاثة فصول دراسية وفق لما أعلنته وزارة التعليم السعودية، مؤكدا أنه لم يطرأ أي تعديل على النظام، وفي حالة إذا قامت الوزارة بإجراء أي تغييرات أو تعديلات سوف تعلن بشكل رسمي عنها عبر موقع الوزارة أو من خلال وسائل الإعلان السعوديين، منوها بأن العام الجديد سيكون به العديد من الإجازات، للعمل على راحة الطلاب في وقت الدراسة.

كما من المقرر الإنتهاء من العام الدراسي الحالي في يوم الاثنين الموافق 4 من ذي الحجة 1446 أي موافق 10 يونيو 2024 ميلادي.