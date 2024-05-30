السيسي: حرص متبادل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الصين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 مايو 2024 07:28 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أشيد على نحو خاص بالعلاقات "المصرية – الصينية" وأود أن أنوه في هذا الإطار إلى مرور 10 أعوام على تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين وما شهدته تلك السنوات من تطور ملحوظ في علاقات البلدين.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى افتتاح المنتدي العربي الصيني: "استمرار حرصنا المتبادل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية على تحقيق التكامل بين "رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة" مع أولويات مبادرة "الحزام والطريق".