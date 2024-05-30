نقابة أطباء الإسكندرية تطلق القافلة الطبية الرابعة إلى أبيس 8

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت نقابة أطباء الإسكندرية عن إطلاق القافلة الطبية الرابعة إلى منطقة أبيس 8، وذلك بالتعاون مع بعض منظمات المجتمع المدني بالإسكندرية، ومؤسسة بنك الدم.

التخصصات الطبية المتاحة:

تشمل القافلة مجموعة متنوعة من التخصصات الطبية، منها:

الباطنة، طب العيون (الرمد)، النساء والتوليد، طب الأطفال، الأمراض الجلدية، طب الأسنان، الجراحة، الصحة النفسية.

الخدمات المجانية:

تقدم القافلة كافة خدماتها الطبية مجانًا، بالإضافة إلى توزيع الأدوية دون أي تكاليف على المستفيدين.

الحضور:

حضر القافلة الدكتور عبد المنعم فوزي، نقيب أطباء الإسكندرية، والدكتور أحمد عبد الجواد، أمين عام النقابة.

تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لأهالي منطقة أبيس 8، وتؤكد نقابة أطباء الإسكندرية على التزامها بتوفير الدعم الطبي اللازم للمجتمع المحلي.