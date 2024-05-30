نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم: درجات حرارة مرتفعة ورياح نشطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الخميس 30 مايو 2024.

من المتوقع أن يكون الطقس حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، بينما ستكون الأجواء شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ليلًا، سيكون الطقس معتدلًا على أغلب الأنحاء ومائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط الرياح

تشير التوقعات إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

البحر المتوسط

يتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط بين خفيفة ومعتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح ستكون سطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الرياح مضطربة مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح ستكون سطحية شمالية غربية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

القاهرة 31 21

العاصمة الادارية 32 20

6 أكتوبر 31 20

بنهــــا 31 21

دمنهور 29 20

وادى النطرون 31 21

كفر الشيخ 29 21

المنصورة 30 20

الزقازيق 31 21

شبين الكوم 31 21

طنطا 31 21

دمياط 26 20

بورسعيد 26 20

الإسماعيلية 32 20

السويس 31 21

العريش 28 17

رفح 27 17

رأس سدر 34 21

نخل 30 16

كاترين 29 14

الطور 33 24

طابا 30 22

شرم الشيخ 36 26

الاسكندرية 28 19

العلمين 28 18

مطروح 28 18

السلوم 33 20

سيوة 34 19

رأس غارب 36 26

الغردقة 35 26

سفاجا 36 26

مرسى علم 36 27

شلاتين 34 26

حلايب 32 24

أبو رماد 33 25

رأس حدربة 32 25

الفيوم 33 21

بني سويف 33 20

المنيا 33 21

أسيوط 34 20

سوهاج 36 24

قنا 38 25

الأقصر 39 26

أسوان 39 26

الوادى الجديد 37 20

أبوسمبل 40 27