نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرص عمل في الإمارات 2024: تفاصيل الشروط والأوراق المطلوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل للمصريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكشفت عن تفاصيل هذه الفرص والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم.

التخصصات المطلوبة

- 3 مشرف عمال

- 70 حداد مسلح

شروط التقديم

حداد مسلح

- العمر: من 25 إلى 40 عامًا

مشرف عمال

- العمر: من 40 إلى 50 عامًا

سيتم إجراء اختبار لتحديد مستوى المهارة للمتقدمين على الحرف المطلوبة بديوان عام الوزارة.

الرواتب وساعات العمل

حداد مسلح

- الراتب: 1500 إلى 1700 درهم إماراتي

مشرف عمال

- الراتب: 3500 إلى 4000 درهم إماراتي، حسب الخبرة

ساعات العمل



- مدة العمل: 8 ساعات يوميًا

- ساعات إضافية: حسب الإنتاجية

- مميزات إضافية: توفير مبيت مكيف للعمال، مواصلات خاصة بالشركة، وتأمين طبي

- مدة العقد: سنتين

إجراءات التقديم

التقديم على فرص العمل في الإمارات مجاني ودون أي رسوم أو وسطاء، ويستمر لمدة 7 أيام من الأربعاء 29 مايو 2024 وحتى 6 يونيو 2024.

سيتم التواصل مع المتقدمين هاتفيًا من خلال الإدارة المختصة لتحديد ميعاد لتسليم كافة الأوراق المطلوبة إلى الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في «3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة».

الأوراق المطلوبة

- صورة من جواز سفر ساري

- صور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة

كيفية التسجيل

ودعت الوزارة الشباب الراغب في العمل في هذه المهن إلى التسجيل للحصول على تلك الفرص من خلال الموقع الرسمي للوزارة، من خلال الضغط هنا.