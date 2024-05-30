سويلم يتابع ترتيبات عقد ”إسبوع القاهرة السابع للمياه” ، و ”إسبوع المياه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 مايو 2024 09:31 صباحاً - الدكتور سويلم : تعزيز محاور الإسبوع لتشمل عرض رؤى موحدة للقارة الإفريقية في مجال المياه ، والتركيز على محور "المياه والتغيرات المناخية"

- حريص على توفير كافة أشكال الدعم للخروج بالنسخة السابعة من الإسبوع على الوجه الأمثل الذى يليق بمكانة مصر ودورها الريادى

- قبول (١١٢) ملخص بحثي ، وبدء المرحلة الثانية من التقييم النهائى للأبحاث بمعرفة اللجنة العلمية للإسبوع

- فتح باب التقديم في مسابقتى "المخترعين الصغار" و "عرض أطروحة الماجستير والدكتوراه خلال ٣ دقائق" ، والإعداد لمسابقات "أفضل مشروعات التخرج" و "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" و "جائزة الابتكار في إدارة المياه"

- معرض الإسبوع يقدم منصة استثنائية للمؤسسات الحكومية والخاصة لتسليط الضوء على برامجها ومنتجاتها وإبتكاراتها في قطاع المياه

- تطوير المنصة المتكاملة للإسبوع والتي تسهل على المنظمين والمشاركين التواصل الفعال والتنسيق المشترك

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من السيد المهندس/ وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي لإسبوع القاهرة للمياه بشأن الترتيب لعقد "إسبوع القاهرة السابع للمياه" تحت شعار "المياه والمناخ : بناء مجتمعات مرنه" والمقرر عقده خلال الفترة من ١٣-١٧ أكتوبر المقبل تحت رعاية فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالتزامن مع إستضافة مصر لفعاليات "إسبوع المياه الأفريقي" والذى تستضيفه مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) .

وصرح الدكتور سويلم أن هذا الحدث البارز سيجمع الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الموضوعات الرئيسية الخمسة للمؤتمر وهي (حوكمة المياه المشتركة من أجل التنمية المستدامة - الإدارة الاستراتيجية لموارد المياه من أجل تعزيز مرونة المجتمع - الإبتكار وتمويل الحلول المرنة لتحقيق الأمن المائي - العمل على تحسين المرونة والتكيف مع التغيرات المناخية لقطاع المياه - التخطيط وصياغة التشريعات للمجتمعات الذكية مناخياً) ، مع تعزيز محاور الإسبوع لتشتمل على عرض رؤى موحدة للقارة الإفريقية في مجال المياه مع الإستمرار في التركيز على محور "المياه والتغيرات المناخية" .

وأشار سيادته لحرصه على توفير كافة أشكال الدعم البشرى واللوجيستى لمنظمى الإسبوع للخروج بالنسخة السابعة من الإسبوع على الوجه الأمثل ، وبما يليق بمكانة مصر ودورها الريادى .

وأضاف سيادته أنه وفيما يتعلق بالمؤتمر العلمي للإسبوع .. فقد بلغ عدد المتقدمين بلمخصات للأبحاث العلمية عدد (١٤٣) باحث من مختلف الجهات والمنظمات البحثية المحلية والعالمية ، وقد تم قبول عدد (١١٢) ملخص بحثي منها ، وقد اعقب ذلك بدء المرحلة الثانية من التقييم حيث يحق للسادة الباحثين الذين تم قبول ملخصات أبحاثهم إما تقديم ملخص مطول أو بحث كامل ، وفى حال قبول البحث من قبل اللجنه العلمية سيتم نشر البحث فى عدد خاص بمجلة السياسات المائية .

كما تم فتح الباب للتقديم في مسابقة "المخترعين الصغار" لطلبة المدارس ، ومسابقة "عرض أطروحة الماجستير والدكتوراه خلال ٣ دقائق" ، كما يجري الإعداد للمسابقات الأخرى وهى مسابقة "أفضل مشروعات التخرج" والتى تهدف لتشجيع الإبداع بين طلبة الجامعات فى إعداد مشروعات للتخرج في مجال التنمية المستدامة خاصة في قطاع المياه ، ومسابقة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" والمخصصة لتشجيع أفضل الممارسات الزراعية في الحفاظ على المياه وإستدامة الموارد البيئية ، ومسابقة "جائزة الابتكار في إدارة المياه" والتي تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام .

كما يجرى الإعداد لتنظيم المعرض المقام على هامش الإسبوع والذي يقدم منصة استثنائية للمؤسسات الحكومية والخاصة لتسليط الضوء على برامجها ومنتجاتها وإبتكاراتها في قطاع المياه ، ويشمل المعرض مجالات حيوية كتحلية المياه والطاقة المتجددة وأحدث الحلول التكنولوجية في مجال المياه ، مما يمثل فرصة متميزة للتعاون وتبادل الخبرات .

الجدير بالذكر أنه يتم حاليًا تطوير المنصة المتكاملة للإسبوع والتي تضم جميع الفعاليات بما يُسهل على المنظمين والمشاركين التواصل الفعال والتنسيق المشترك .