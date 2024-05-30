الرئيس السيسى: المنتدى العربى الصينى يهدف لتشكيل نظام عالمى أكثر عدالة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 مايو 2024 09:32 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الانعقاد الدوري المنتظم للمنتدى العربي الصيني يحمل دلالة واضحة على الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات المؤسسية "العربية - الصينية".

وتابع الرئيس السيسى فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدي التعاون الصيني العربي، والذي يقام فى العاصمة الصينية بكين، بمشاركة عدد من رؤساء وقادة الدول العربية: يهدف المنتدى إلى تحقيق عدد من الأهداف السياسية والاقتصادية الرئيسية منها تعزيز التعاون "جنوب / جنوب" وتشكيل نظام عالمي أكثر عدالة مع العمل على تعزيز أوجه التعاون الفني المشترك في مواجهة التحديات المرتبطة بحوكمة الاقتصاد العالمي ونقل وتوطين التكنولوجيا إلى جانب مكافحة التغير المناخى وضمان الأمن المائي، وذلك ضمن قائمة مطولة من التحديات والأخطار التي تفرض ضرورة حشد قدرات التعاون بين مختلف الأصدقاء بالمجتمع الدولى.