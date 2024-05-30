نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة "البيطريين": لا مساس بإعانات الأعضاء.. والصرف من اتحاد المهن الطبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت النقابة العامة للأطباء البيطريين ما تردد حول إلغاء الإعانات التي تصرف من النقابة، وأكدت النقابة أن مبدأ إلغاء الإعانات من نقابتنا غير وارد إطلاقًا. ولكن، نظرًا للموقف المالي الحالي للنقابة، تم إعادة مراجعة بنود الصرف وتجميد بعض البنود عدا إعانات العلاج.

وأوضحت أنه تم صرف مبلغ ٣٧٥ ألف جنيه لصالح إعانات العلاج حتى الآن، أما بالنسبة لباقي الإعانات فقد تم تجميدها والاكتفاء فقط بالتي تصرف من الاتحاد إلى حين إيجاد موارد أخرى سريعة. وذكر مجلس النقابة أن ٧٠٪ من الاشتراكات التي ترد للنقابة تذهب للاتحاد، لذلك يتولى الاتحاد صرف إعانات للأعضاء من النقابات الأربع التي تضم الأطباء البشريين والبيطريين والصيادلة والأسنان.

وأوضحت أن النقابات الأخرى من أعضاء اتحاد المهن الطبية لا تصرف إعانات لأعضائها خارج الإعانات المقرر صرفها من الاتحاد.

وأشارت النقابة العامة للأطباء البيطريين إلى أن مجلس النقابة في قرار تجميد صرف بعض الإعانات قد أعطى مهلة ٩٠ يومًا كحد أقصى لإيجاد موارد مالية، مؤكدة أنه بمجرد توفير الموارد سيتم فتح الباب لاستقبال طلبات جديدة.

وأكدت النقابة حرصها الشديد على استمرار صرف الإعانات، وأنه لا مساس بإعانات الأعضاء، لكن ما تم اتخاذه من قرارات هو التأكد من صرف الإعانات لمستحقيها.

واختتمت بيانها: "فلا مجال للمزايدات على أموال اليتامى والأرامل وأصحاب المعاشات وأعضاء النقابة"، مناشدة أعضائها بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة.