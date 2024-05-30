نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد قليل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة، اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بعد قليل.

ويقوم باعتماد النتيجة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم، وسوف يتم الاعلان عنها بعد قليل

وسوف تتاح النتيجة للطلاب عبر رابط المديرية برقم جلوس الطالب، فور اعتمادها من المحافظ، عبر الرابط التالي:

https://www.gizaedu.net/



جدير بالذكر انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية 2023/2024، بمحافظة الجيزة يوم الخميس الماضي.

خطوات الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

-الدخول على الموقع من هنا https://www.gizaedu.net/

– كتابة رقم جلوس الطالب

-الضغط على عرض النتيجة