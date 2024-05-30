محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بعد قليل

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أحمد جودة - القاهرة - يعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بعد قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بحضور أشرف سلومة وكيل الوزارة- مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

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وأكدت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أنه جاري إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، وفور اعتماد المحافظ للنتيجة، سيتم الإعلان عنها بعد قليل، وتوضيح طرق الحصول على النتيجة؛ تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور.

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حيث عقدت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالجيزة، في الفترة من السبت 18 مايو 2024، إلى الخميس 23 مايو 2024، إذ استمرت لمدة ستة أيام، وتقدم لها 191068 طالبا وطالبة، أدوا امتحاناتهم أمام 697 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية، بالإضافة إلى لجنة 57375.

ووفق جدول الامتحانات، أدى الطلاب يوم السبت 18/5/2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط، والأحد 19/5/2024 امتحان مادتى الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والإثنين 20/5/2024 امتحان مادة الهندسة.

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وأدى الطلاب يوم الثلاثاء 21/5/2024 امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والأربعاء 22/5/2024 امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، واختتموا امتحاناتهم الخميس 23/5/2024 بأداء امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، و(التربية الرياضية خاص بطلاب مدرسة السعيدية".

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