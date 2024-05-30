نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تتألق بحصد جوائز الدولة لعام 2024 بنخبة من الأساتذة والمبدعين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أساتذة الجامعة وخريجيها الذين فازوا بجوائز الدولة: النيل، والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية لعام 2024، التي أعلنت عنها وزارة الثقافة، ويمنحها المجلس الأعلى للثقافة في مختلف المجالات من الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية، في إطار دعم الحياة الثقافيةوإثرائها سواء على المستوى المحلي أو العربي.

وفاز من جامعة القاهرة الشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة بجائزة النيل للمبدعين العرب وبجائزة الدولة التقديرية، الدكتور أحمد مجدي حجازي، والدكتورة غراء مهنا، والدكتور سامي سليمان، والدكتور حسين حمودة، والدكتور ماجد عثمان، والدكتور حسن عماد مكاوي.

وفاز من أساتذة جامعة القاهرة بجائزة الدولة للتفوق الدكتور حامد عيد، والدكتورة أمنية أمين حلمي، والأستاذ حمدي محمود السطوحي.

كما فاز بجائزة الدولة التشجيعية الدكتور هشام زغلول والدكتور عبد الفتاح السيد عبد الفتاح حجازي، والدكتورة أسماء محمد عزت.

وفي فرع الأحزاب ودورها في التنشئة السياسية، فاز الدكتور محمد رمضان بشندي عن "الاستقلالية التنظيمية لأحزاب الحركة الاجتماعية– دراسة مقارنة لأحزاب الحرية والعدالة والنهضة والعدالة والتنمية".

وأعرب الدكتور محمد الخشت، عن اعتزازه وفخره بأساتذة جامعة القاهرة وخريجيها لتميزهم وتفوقهم في مختلف المجالات، وحصولهم على العديد من جوائز الدولة النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية، والتي تعتبر وسام تقدير لما قدموه من جهد وأبحاث تخدم المنظومة البحثية في مصر.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تعمل على تسليط الضوء على النماذج المُشرفة والفعالة بها، وتُفسح المجال أمام أساتذتها وباحثيها للمشاركة والمنافسة في مختلف المجالات، وتدفع المجتهدين والمتميزين للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي وسيرتهم الذاتية، وتدقق في اختيار مرشحيها لجوائز الدولة، وتُخضعهم لمعايير صارمة في الاختيار والترشيحات للجوائز في مختلف المجالات والتي يضعها مجلس الجوائز بالجامعة.