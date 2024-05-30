نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تعلن أسماء الفائزين بجوائزها لعام 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، أسماء الفائزين بجوائز الجامعة لعام 2023، والتي تشمل جوائز التميز العلمي، والتقديرية، ونجيب محفوظ للإبداع الفكري والأدبي، والتفوق العلمي، والتشجيعية. جاء ذلك خلال حفل كبير شهدته الجامعة، حيث تم تكريم 36 عالمًا وباحثًا من مختلف القطاعات الأكاديمية، بمن فيهم فائز بجائزة مناصفة.

في كلمته، أوضح الدكتور محمد الخشت أن لجان التحكيم تكونت من كبار الأساتذة من الجامعات المصرية. وأشار إلى أنه تم تطوير معايير الجوائز لتواكب التغيرات العالمية في البحث العلمي، من خلال استحداث عدد من المعايير الجديدة مثل الحداثة والنوعية، وارتباط الأبحاث العلمية بخطط التنمية المستدامة. وأضاف أن هذا التطوير يأتي في إطار سعي جامعة القاهرة لأن تكون ضمن جامعات الجيل الخامس.

الدكتور محمود السعيد

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن العلماء الفائزين ينتمون إلى تخصصات علمية متعددة، مما يعكس اتساع دوائر الاهتمامات البحثية والأكاديمية بالجامعة. وأوضح أن هذا التنوع يتماشى مع رؤية الجامعة واستراتيجيتها، ويتوافق مع رؤية مصر 2030.

جوائز التميز العلمي



- الدكتورة ليلى محمد عبد المجيد إبراهيم من كلية الإعلام في مجال العلوم الاجتماعية.

- الدكتور عيد حسن عبد الرحمن ضحا من كلية العلوم في مجال العلوم الأساسية.

- الدكتور مجدي عبد الحميد عبد العزيز محمود من كلية الطب في مجال العلوم الطبية والصيدلية.

- الدكتور أحمد محمود مصطفي أبو العنين من كلية الزراعة في مجال العلوم البينية ومتعددة التخصصات وعلوم المستقبل.

جوائز الجامعة التقديرية



- الدكتور جمال عبد السميع مصطفي الشاذلي من كلية الآداب في مجال العلوم الإنسانية والتربوية.

- الدكتورة عبير عبد الرحمن محروس عبد الرحمن من كلية التجارة في مجال العلوم الاجتماعية.

- الدكتور عصام عبد الحميد عبد الستار مصطفي من كلية الصيدلة في مجال العلوم الطبية والصيدلية.

- الدكتور صبحي محمد محسن علي من كلية الزراعة في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة.

جوائز التفوق العلمي



- الدكتور محمد محمد محمود عبد اللطيف من كلية الدراسات العليا للتربية في مجال العلوم الإنسانية والتربوية.

- الدكتور محمد إبراهيم محمد سيد خطاب من كلية الآداب في مجال العلوم الاجتماعية.

- الدكتور أحمد محمد عبد الستار عبد السلام من كلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية.

- الدكتورة نهى فوزي حامد عبد القادر من كلية الصيدلة في مجال العلوم الطبية والصيدلية.

- الدكتور علي وجدي محمد عبد الحميد من كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية في مجال العلوم البينية ومتعددة التخصصات وعلوم المستقبل.

جوائز الجامعة التشجيعية



- الدكتور مصطفي عرابي عزب محمود من كلية الدراسات العليا للتربية في مجال العلوم الإنسانية والتربوية.

- في مجال العلوم الفيزيائية، فازت الدكتورة نهي محمد سيد محمد عاشور والدكتورة آلاء ممدوح عبد الله الجوهري من كلية العلوم.

- الدكتور محمود الحسين محمد كامل يوسف النويشي من كلية العلوم في مجال العلوم الجيولوجية.

- الدكتورة صفاء سعيد محمود حسن والدكتور محمود أحمد عادل خليل أحمد حفناوي من كلية العلوم في مجال العلوم الكيميائية.

- في مجال العلوم البيولوجية، فازت الدكتورة مي أبو وردة محمد أحمد من كلية الطب البيطري، والدكتورة سماء سمير إبراهيم مسلم قمر من كلية الطب، والدكتورة أميرة صلاح الدين يوسف إسماعيل من المعهد القومي للأورام.

- في مجال العلوم الزراعية، فاز الدكتور هاني سمير محمد محمد سيد والدكتور عماد عبد الحميد عبد الدايم سيد والدكتور حمدي عبد الشافي عبد ربه حنفي من كلية الزراعة، والدكتورة نهي يوسف محمد محمد مناصفة مع الدكتورة نهال أبو الكرامات يونس محمد من كلية الطب البيطري.

- في مجال العلوم الطبية، فاز الدكتور محمود محمد عاصم الفقي والدكتورة رباب السيد السيد الهواري والدكتورة مريم حسن عبد المنعم هيكل من كلية الطب، والدكتور أحمد سمير عبد الحميد عبد الحفيظ من المعهد القومي للأورام.

- في مجال العلوم الهندسية، فازت الدكتورة دينا أحمد عاطف عبد الرحمن سعد والدكتور شريف فتحي أحمد مهنا من كلية الهندسة، والدكتورة سمر رضا السيد علي والدكتورة رانيا محمد عبد العظيم السيد الخولي من المعهد القومي لعلوم الليزر.

جائزة نجيب محفوظ للإبداع الفكري والأدبي



- الدكتورة حورية توفيق مجاهد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

تأتي هذه الجوائز تكريمًا لجهود العلماء والباحثين المتميزة في جامعة القاهرة، وتشجيعًا لمزيد من الابتكار والتفوق في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية.