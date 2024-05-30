نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برقم الجلوس فقط.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينشر موقع دوت الخليج حدمة لمتابعيه وقرأه بإتاحة رابط نتيجة الشهاد الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة، بعد إعتمادها رسميًا منذ قليل.

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يث اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، بنسبة نجاح ٨٧.٥ %، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

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وعقدت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالجيزة، في الفترة من السبت 18 مايو 2024، إلى الخميس 23 مايو 2024، إذ استمرت لمدة ستة أيام، وتقدم لها 191068 طالبا وطالبة، أدوا امتحاناتهم أمام 697 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية، بالإضافة إلى لجنة 57375.

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