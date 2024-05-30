الصحة: تقديم الخدمات العلاجية لـ 145 ألف مواطن بالمجان من خلال القوافل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 مايو 2024 12:31 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لــ 145 ألفا و673 مواطنا، من خلال 146 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال شهر ابريل الماضي، ياتى ذلك فى إطار التيسير على المواطنين ووصول الخدمات الطبية لهم بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 28 الف و291 تحليلًا معمليًا وأشعة، لافتًا إلى تحويل 791 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد « عبد الغفار » حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، لافتاً الى أنه يتم نشر مواعيد وأماكن تمركز القوافل الطبية بالتفصيل عبر الصفحات الرسمية لوزارة الصحة والسكان على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد غباشي مدير عام إدارة القوافل الطبية، الى أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 8 آلاف و 119مواطناً بمحافظة أسوان، و8 الاف و 810 مواطنًا بأسيوط، و8الآف و124 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و4 الاف و387 مواطناً بمحافظة الإسماعيلية، و3 آلاف و488 مواطناً بالأقصر، و1242 مواطنًا بالبحر الأحمر، و9آلاف و396 مواطناً بالبحيرة، و7 آلاف و390 مواطنًا بالجيزة، و4 آلاف و222 مواطناً بالدقهلية، و2076مواطناً بالسويس، و13 ألفا و574 مواطناً بالشرقية، و4 آلاف و193 مواطناً بالغربية، و6 الآف و443 مواطنا بالفيوم، و4 آلاف و827 مواطناً بالقاهرة.

وتابع "غباشي" انه تم تقديم الخدمة الصحية أيضاً لـ 8 آلاف و164 مواطناً بالقليوبية، و6ألاف و199مواطنًا بالمنوفية، و10 ألاف و561 مواطنًا بالمنيا، و2145 مواطناً بالوادي الجديد، و6 ألاف و431 مواطناً ببنى سويف، و2601 مواطنا بجنوب سيناء، و5 آلاف و852 مواطناً بدمياط، و6 آلاف و768مواطناً بسوهاج، و3 ألاف و285 مواطنًا بقنا، و5 آلاف و47 مواطناً بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 2329مواطنًا بمطروح.