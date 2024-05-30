الفنان طارق دسوقي يشيد بالأعمال الطلابية بالمعرض العام للفنون التشكيلية والأسرية ال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 مايو 2024 12:31 مساءً - أجرى الفنان طارق دسوقي زيارة للمعرض العام للفنون التشكيلية والأسرية الـ ٤٨، والذي نظمته إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

ويأتى هذا المعرض تأكيدا على أن جامعة حلوان تولى اهتماماً كبيراً للفنون بمختلف أشكالها، باعتبارها مكوناً أساسياً في تنمية المجتمع وتنشئة الأجيال الجديدة على الإبداع والتفكير.

وأكد الفنان طارق دسوقي أن جامعة حلوان جامعة مميزة في الأساس وخاصة في مجال الفنون ، متمنياً أن تكون جامعة حلوان نموذجاً يحتذى به في بناء شخصية سوية للطلاب من خلال ممارسة الفنون ، بما يستغل طاقاتهم وابعادهم عن الإدمان والابتذال ، واعداً بعمل زيارات متكررة لهذا الصرح.

وجاء المعرض بمشاركة 10 كليات وهم (الفنون الجميلة – التربية الفنية – الإقتصاد المنزلي – التربية – الآداب – العلوم – الطب – الصيدلة – الخدمة الإجتماعية – التكنولوجيا والتعليم – التمريض) وضم المعرض أكثر من 550 عمل فني وتنافس الطلاب على 72 جائزة موزعة بالتساوي 36 جائزة للمتخصصين و 36 جائزة لغير المتخصصين.

عقد المعرض تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأشرف على المسابقة مسؤولي نشاط الفنون التشكيلية بالجامعة كلا من الأستاذ طارق محمد عرفان، الدكتورة منال الوكيل، الدكتور هنداوي رمضان، الاستاذ أحمد يحيى عبد الفتاح.