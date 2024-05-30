وفاة إحدى ضحايا حادث تصادم سيارة الفنان عباس أبو الحسن في أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 مايو 2024 12:32 مساءً - توفيت منذ قليل، سيدة من السيدات المصابات فى حادث سير سيارة الفنان عباس أبو الحسن، وذلك متأثرة بإصابتها فى الحادث.

وتوفيت حسنة حسن 36 عام داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالمهندسين، نتيجة إصابتها في الحادث، وتبين أن السيدة المتوفية لديها 3 أطفال في أعمار مختلفة، وأنها كانت تعمل بمدينة 6 أكتوبر، وأصيبت نتيجة تصادم سيارة بهما أثناء عبورهن الطريق خلال الذهب إلي عملهن.

فيما قالت هيئة الدفاع عن الفنان عباس أبو الحسن في واقعة حادث سير وإصابة سيدتين بأكتوبر، في وقت سابق إن جهات التحقيق المختصة أمرت بتسليم سيارة موكله إليه عقب فحصها من قبل مهندس فنى من المرور وإعداد تقرير جارى تسليمه إلى النيابة العامة.

وأضاف دفاع الفنان عباس أبو الحسن في تصريحات صحفية لـ اليوم السابع"، أن القضية في مراحلها الأخيرة تمهيدا للإحالة إلى المحاكمة، حيث تتنظر النيابة الاستماع إلى السيدتين المصابتين عقب تحسن حالتهما الصحية.

وكان قد حصل اليوم السابع على التقرير الطبي للسيدة منال صالح إحدى ضحايا حادث سير الفنان عباس أبو الحسن، حيث كشف التقرير أن المذكورة حضرت إلى الطؤارى بصحبة الإسعاف، بعد ادعاء التعرض لحادث سير، بتوقيع الكشف الطبي الأولى الظاهري تبين اشتباه بشرخ هوائى بالصدر واشتباه بكسر بالترقوة اليمني و واشتباه كسر بعظام الحوض واشتباه كسر بقام بقاع الجمجمة وجرح قطعى بالوجه وجرح بالفم واشتباه كسور بعظام الانف والحالة العامة غير مستمرة ولا يمكن واستجوابها.

وكانت قد أمرت النيابة العامة باخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن، في اتهامه بدهس سيدتين بسيارته أثناء سيره على المحور المركزي بمنطقة الشيخ، بكفالة 10 آلاف جنيه.

وامرت بالتحفظ على السيارة وكلفت أحد المهندسين الفنيين بإدارة المرور بفحص حالة السلامة والمتانة للسيارة المضبوطة والرقيمة وفحص سلامة المكابح وآلة التنبيه مع اعداد تقرير مفصل .

وأمرت بمعاينة مكان ارتكاب الواقعة لبيان عما إذا كانت هناك ثمة كاميرات بمحيط الحادث من عدمه وفى الحالة الأولى تفريع محتوى تلك الكاميرات في ساعة وتاريخ حدوث الواقعة، والوصول إلى شهود عيان للواقعة.

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على الفنان عباس أبو الحسن، بعد تسببه في الاصطدام بسيارته، بسيدتين في مدينة الشيخ زايد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد وقوع حادث تصادم بمدينة الشيخ زايد، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين اصطدام ملاكي يقودها الفنان عباس أبو الحسن، بسيدتين، مما أسفر عن إصابتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى في حالة حرجة.