نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم الآن عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة - رابط سريع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، بنسبة نجاح 87.5%، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ويبحث طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، عن رابط مباشر وسريع للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس فور اتاحتها على الموقع الالكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

وسوف تتاح النتيجة للطلاب عبر رابط المديرية برقم جلوس الطالب، عبر الرابط التالي:

https://www.gizaedu.net

جدير بالذكر، اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منذ قليل، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ( الدور الأول للفصل الدراسي الثاني) وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ٨٧،٠٥%، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات ١٩٠٩٧٧ طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين ١٦٥٠٨٦ طالبا وطالبة.

وجاءت نسبه النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني ٩٦،٩٧% كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع 94،29% ولمدارس المكفوفين ١٠٠ %.

كما اعتمد المحافظ ترتيب الإدارات في نتائج الامتحانات للشهادة الإعدادية وجاءت إدارة الهرم التعليمية في المركز الأول بنسبة 92،27 % والشيخ زايد 91،98% والوراق 91،17 % والدقي 90،87% والعجوزة 90،69% وشمال الجيزة 89،60% والعمرانية 88،97% والصف 88،46% و٦ اكتوبر 88،37% وجنوب الجيزة 88،03% ومنشأة القناطر ٨٧،٧٥% والبدرشين 87،29% واطفيح 86،62% وحدائق أكتوبر 86،49% والعياط 86،32% وكرداسة 85،53% وبولاق الدكرور 82،27% وأبو النمرس 80،78% وأوسيم 80،55% والحوامدية 78،42% والواحات البحرية 76،30%