نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة.. صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2023 / 2024 (الدور الأول للفصل الدراسي الثاني)، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت نسبة النجاح فى نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 وفق البيان 87.05%، إذ بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات 190977 طالبًا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 165086 طالبا وطالبة.

وعقدت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالجيزة، في الفترة من السبت 18 مايو 2024 إلى الخميس 23 مايو 2024، إذ استمرت لمدة 6 أيام، وتقدم لها 191068 طالبًا وطالبة، أدوا امتحاناتهم أمام 697 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية، بالإضافة إلى لجنة 57375.

وننشر فى التقرير التالي، صور اسماء ومدارس اوئل الشهاده الإعدادية بمحافظة الجيزة .

الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2024

وتتيح وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2024 عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على "فيسبوك"، وموقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الجيزة على الإنترنت نتيجة الشهادة الإعدادية.

خطوات نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2024

وسوف تتاح النتيجة للطلاب عبر رابط المديرية برقم جلوس الطالب، عبر الرابط التالي من هنا

جدير بالذكر أنه انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 /2024، بمحافظة الجيزة يوم الخميس الماضي.



خطوات الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

- الدخول على الموقع من هنا

– كتابة رقم جلوس الطالب.

- الضغط على عرض النتيجة.



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