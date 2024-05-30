نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 721 طالبا وطالبة.. تعرف على أسماء الأوائل بالشهادة الإعدادية في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بقيادة أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أسماء أوائل طلبة الشهادة الإعدادية بعد إعلان النتيجة واعتمادها، وبلغ عدد الأوائل 721 طالبا وطالبة.

كان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اعتمد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2023 / 2024 (الدور الأول للفصل الدراسي الثاني)، وذلك بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 87.05%، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات 190977 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الناجحين 165086 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 96.79%، كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع 94.29% ولمدارس المكفوفين 100%.

كما اعتمد المحافظ ترتيب الإدارات في نتائج الامتحانات للشهادة الإعدادية، وجاءت إدارة الهرم التعليمية في المركز الأول بنسبة 92،27%، والشيخ زايد 91،98%، والوراق 91،17%، والدقي 90،87%، والعجوزة 90،69%، وشمال الجيزة 89،60%، والعمرانية 88،97%، والصف 88،46%، و6 أكتوبر 88،37%، وجنوب الجيزة 88،03%، ومنشأة القناطر 87.75%، والبدرشين 87،29%، وأطفيح 86،62%، وحدائق أكتوبر 86،49%، والعياط 86،32%، وكرداسة 85،53%، وبولاق الدكرور 82،27%، وأبو النمرس 80،78%، وأوسيم 80،55%، والحوامدية 78،42%، والواحات البحرية 76،30%.

IMG-20240530-WA0033

IMG-20240530-WA0031

IMG-20240530-WA0032

IMG-20240530-WA0029

IMG-20240530-WA0030

IMG-20240530-WA0027

IMG-20240530-WA0028

IMG-20240530-WA0025

IMG-20240530-WA0026

IMG-20240530-WA0023

IMG-20240530-WA0024

IMG-20240530-WA0020

IMG-20240530-WA0022

IMG-20240530-WA0019

IMG-20240530-WA0021

IMG-20240530-WA0017

IMG-20240530-WA0018

IMG-20240530-WA0015

IMG-20240530-WA0016