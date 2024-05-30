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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 721 طالبا وطالبة.. تعرف على أسماء الأوائل بالشهادة الإعدادية في الجيزة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بقيادة أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أسماء أوائل طلبة الشهادة الإعدادية بعد إعلان النتيجة واعتمادها، وبلغ عدد الأوائل 721 طالبا وطالبة.
كان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اعتمد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2023 / 2024 (الدور الأول للفصل الدراسي الثاني)، وذلك بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 87.05%، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات 190977 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الناجحين 165086 طالبا وطالبة.
وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 96.79%، كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع 94.29% ولمدارس المكفوفين 100%.
كما اعتمد المحافظ ترتيب الإدارات في نتائج الامتحانات للشهادة الإعدادية، وجاءت إدارة الهرم التعليمية في المركز الأول بنسبة 92،27%، والشيخ زايد 91،98%، والوراق 91،17%، والدقي 90،87%، والعجوزة 90،69%، وشمال الجيزة 89،60%، والعمرانية 88،97%، والصف 88،46%، و6 أكتوبر 88،37%، وجنوب الجيزة 88،03%، ومنشأة القناطر 87.75%، والبدرشين 87،29%، وأطفيح 86،62%، وحدائق أكتوبر 86،49%، والعياط 86،32%، وكرداسة 85،53%، وبولاق الدكرور 82،27%، وأبو النمرس 80،78%، وأوسيم 80،55%، والحوامدية 78،42%، والواحات البحرية 76،30%.